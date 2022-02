Angetrunken + Autofahren = auf dem Dach landen

Bild: Kapo sg

Eine 35-jährige Autofahrerin hat in der Nacht auf Freitag zwischen Ganterschwil und Mogelsberg einen Selbstunfall verursacht. Ihr Wagen kam in einer Kurve von der Strasse ab, überschlug sich an einer Böschung und landete auf dem Dach. Die angetrunkene Lenkerin kam mit dem Schrecken davon.

Sie konnte ihr total demoliertes Auto unverletzt verlassen, wie die St. Galler Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Ein Alkoholtest bei der Unfallverursacherin ergab einen Wert von 0.94 mg/l. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben. (sda)