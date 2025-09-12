Zwei Autoinsassen werden von vier Töfffahrern angegriffen

Zwei Insassen eines Autos sind am Samstagabend in Bern von vier Motorradfahrern angegriffen worden. Einer der beiden Fahrzeuginsassen wurde dabei mit einem gefährlichen Gegenstand leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 19.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte. Die zwei Personen im Auto waren von der Laubeggstrasse in Richtung Ostermundigen unterwegs, als es auf der Ostermundigenstrasse auf Höhe der Bitziusstrasse zur Auseinandersetzung kam. Aus der Auseinandersetzung entwickelte sich ein tätlicher Angriff. Der Verletzte konnte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben.

Im Rahmen einer Nachsuche konnten drei mutmassliche Täter im Wylerquartier angehalten werden, hiess es weiter. Zur Klärung der genauen Ereignisse und zur Identifizierung des noch unbekannten Täters sind unter Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Ermittlungen im Gang. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. (sda)