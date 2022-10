Zürcherin im Berner Oberland zu Tode gestürzt

Die Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen, wie die Kantonspolizei am Bern am Montag mitteilte. Sie geht dem genauen Unfallhergang nach und erliess einen Zeugenaufruf. Die Polizei sucht insbesondere einen Mann mit einer blauen Jacke, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls etwas weiter unten befunden hatte. (sda)

Eine 42-jährige Zürcherin ist am Sonntag auf einer Alpinwanderung im Berner Oberland ums Leben gekommen. Beim Abstieg von der Tierberglihütte in Gadmen stürzte sie einige hundert Meter eine Felswand hinunter.

SP Schweiz will EU-Beitritt in mehreren Etappen

Die SP Schweiz wünscht einen EU-Beitritt in Etappen. Der Parteitag stimmte am Sonntag in Basel mit 293 zu 84 Stimmen bei 20 Enthaltungen einem Positionspapier zu. Dieses hält den Fahrplan der SP in der Europapolitik fest.