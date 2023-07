Polizeirapport

Zwei Verletzte bei Frontalkollision in Meienberg AG

Bei der Frontalkollision zweier Autos sind am Samstag in Meienberg im aargauischen Freiamt eine Lenkerin und ein Lenker mittelschwer verletzt worden. Eine Ambulanz und ein Rettungshelikopter transportierten die beiden je 65 Jahre alten Verletzten in ein Spital.

Eines der beschädigten Autos. Bild: kantonspolizei aargau

Weshalb die Autos kurz vor 10.00 Uhr in einer leichten Linkskurve auf der Aarauerstrasse kollidierten, ist noch unklar, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte.

Nach der Frontalkollision hatte es die die Autos an den jeweiligen Fahrbahnrand geschleudert. Dort kamen sie zum Stillstand. Die Autos sind schrottreif. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. (sda)