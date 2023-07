Polizeirapport

Mann stirbt beim Schwimmen in der Aare in Bern

Ein Mann ist am Montagnachmittag beim Schwimmen in der Aare in Bern in Schwierigkeiten geraten und in den Fluten verschwunden. Nach einer gut zweistündigen Suche wurde der Vermisste weiter unten im Fluss leblos aufgefunden.

Wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilten, stieg der Mann nach ersten Erkenntnissen gemeinsam mit weiteren Personen beim Schönausteg in die Aare. Auf der Höhe des dortigen Sportplatzes geriet er in Not. Trotz Rettungsversuchen durch Drittpersonen verschwand der Mann in der Aare.

Nachdem die Rettungskräfte alarmiert worden waren, startete eine umfangreiche Suche. Im Einsatz standen verschiedene Dienste der Kantonspolizei. Unterhalb des Berner Schwellenmättelis wurde der Vermisste tot im Wasser gefunden. Es handelt sich um einen 27-jährigen Argentinier. Es laufen Ermittlungen zum Unfall. (sda)