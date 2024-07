Polizeirapport

Mann und zwei Hunde in Aarberg BE von Zug erfasst – tot

Am Sonntagmorgen ist es in Aarberg BE zu einem Bahnunfall gekommen. Kurz vor 6.30 Uhr wurde der Kantonspolizei ein Bahnunfall auf der Höhe der Alten Lysstrasse bei einem Waldweg in Aarberg gemeldet. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte fanden vor Ort eine leblose Person vor. Es konnte nur noch der Tod des Mannes sowie zweier Hunde festgestellt werden, so die Kantonspolizei.

Gemäss ersten Erkenntnissen war der Mann mit zwei Hunden in der Nähe des Gleises unterwegs, als er und die Hunde vom Zug erfasst wurden. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung konnte die Kollision nicht mehr verhindert werden.

Die Passagiere des Zuges konnten mit Hilfe von Ersatzbussen weitertransportiert werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Hergang des Unfalls aufgenommen. (yam)