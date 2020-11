Schweiz

Unbekannte Menge Öl im Neuenburgersee ausgelaufen



Im Neuenburgersee ist beim Hafen von Portalban FR am Sonntag eine unbekannte Menge Öl ins Wasser gelangt. Der See wurde auf einer Fläche von rund 500 Quadratmetern verschmutzt. Die Ursache war zunächst unklar.

Die Polizei wurde laut eigenen Angaben gegen 14.00 Uhr über den Vorfall informiert, wie es in einer Mitteilung hiess. Feuerwehrleute konnten das Öl an der Seeoberfläche neutralisieren. Laut einer ersten Einschätzung entstand an der Umwelt kein Schaden. Die Behörden leiteten Ermittlungen zu den Hintergründen ein. (sda)

