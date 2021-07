Schweiz

Polizeirapport

20 Jahre ohne Ausweis: Polizei stoppt Autofahrer in Luzern



Leicht alkoholisiert und ohne Führerausweis am Steuer war ein 60-jähriger Mann, den die Polizei am Donnerstag in der Stadt Luzern kontrollierte. Der Mann gab an, seit rund 20 Jahren ohne Führerausweis zu fahren.

Eine Atemalkoholprobe ergab einen Wert von etwas über 0.5 Promille, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Der werde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (sda)

