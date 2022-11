Polizeirapport

19-jähriger Töfffahrer stirbt nach Frontalkollision mit Auto

Bei einem Überholmanöver in dichtem Nebel ist ein 71-jähriger Autofahrer in Remetschwil AG frontal in ein entgegenkommendes Motorrad gefahren. Der 19-jährige Töfffahrer starb noch auf der Unfallstelle.

Der Fahrer eines Geländewagens habe am Samstag um 23.45 Uhr auf der geraden Landstrasse zwischen Busslingen und Künten AG versucht, ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen, teilte die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mit. In diesem Moment sei ihm ein Motorrad entgegen gekommen und der 71-Jährige konnte nicht mehr ausweichen.

Als die Polizeibeamten eintrafen, sei der 19-Jährige nicht mehr ansprechbar gewesen. Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen sei er noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Dem Unfallverursacher wurde der Führerausweis vorläufig abgenommen. (sda)