Polizeirapport

Mann verletzt Kind an Bushaltestelle in Samnaun GR

Ein 52-jähriger Mann hat am Mittwochmorgen um 7.30 Uhr ein Kind an einer Bushaltestelle in Samnaun GR mit einem Gegenstand angegriffen und schwer am Kopf verletzt. Es wurde in eine örtliche Arztpraxis gebracht und notfallmedizinisch versorgt. Anschliessend flog die Rega das Kind ins Kantonsspital Graubünden nach Chur.

Nach dem Angriff mit einem unbekannten Gegenstand sei der Mann zurück in sein Haus gegangen und habe die Tat der Polizei gemeldet, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch in einer Mitteilung. Polizisten verhafteten ihn um 11.30 Uhr. Er leistete keinen Widerstand.

Der Mann wurde gemäss Mitteilung der Staatsanwaltschaft zugeführt, welche ein Verfahren eröffnete. Für die Betreuung involvierter Personen stand das Care Team Grischun im Einsatz. (dab/sda)