Polizeirapport

Passanten wollen Räuber stoppen: 2 Verletzte in Basel

Ein Mann hat am Samstagmorgen in Basel einer 62-jährigen Frau die Handtasche geraubt. Als ihn zwei weitere Männer an der Flucht hindern wollten, verletzte er diese bei einem Handgemenge. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Die Tat ereignete sich laut einem Communiqué der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt kurz nach 07.30 Uhr an der Münchensteinerstrasse. Mehrere Personen hätten sich auf einem Vorplatz mit Sitzbänken aufgehalten, als der Tatverdächtige der 62-Jährigen unvermittelt die Handtasche geraubt habe.

Als unbeteiligte Anwesende den Tatverdächtigen an der Flucht hätten hindern wollen, sei es zu einem Handgemenge gekommen, hiess es. Dabei habe der mutmassliche Handtaschen-Räuber einen 57-jährigen und einen 60-jährigen Mann verletzt und sei geflohen.

Ein Ambulanzteam brachte den 57-Jährigen ins Spital. Die Polizei nahm später einen 41-jährigen algerischen Staatsbürger fest, der der Tat verdächtigt wird. Die Staatsanwaltschaft wird nach eigenen Angaben Untersuchungshaft beantragen. (sda)