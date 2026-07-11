Polizeirapport

71-jähriger Autofahrer erfasst Fussgänger auf Zebrastreifen in Reinach AG

Ein 71-jähriger Autofahrer hat am Freitagmittag in Reinach AG einen Fussgänger auf einem Zebrastreifen angefahren. Der 60-jährige Mann wurde dabei verletzt und musste mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr auf der Hauptstrasse. Der 71-Jährige fuhr von Menziken her, als der 60-Jährige die Strasse im Bereich der Pfeffikerstrasse überquerte, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag schrieb.

Als sich der Fussgänger in der Mitte der Fahrbahn befand, kam es zur Kollision. Der Mann schlug durch den Aufprall mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe des Autos auf.

Dem Autofahrer wurde der Führerausweis vor Ort entzogen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die genaue Unfallursache sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so die Polizei weiter. Es werde geklärt, weshalb der Automobilist den Fussgänger nicht gesehen habe. (sda)