Polizeirapport

Feuer auf Stoppelfeld in Deitingen SO: Fläche von 3 Fussballfeldern verbrannt

In Deitingen SO ist am Freitagnachmittag ein Stoppelfeld in Brand geraten. Niemand sei bei dem Feuer verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Wind sorgte für ein schnelles Ausbreiten des Feuers. Bild: Kantonspolizei Solothurn

Das Stoppelfeld im Gebiet «Unterfeld» geriet während landwirtschaftlicher Arbeiten in Brand und breitete sich durch den Wind auf einer Fläche von rund 200 Aren aus. Das entspricht 20'000 Quadratmetern oder etwa drei Fussballfeldern.

Rund 20'000 Quadratmeter verbrannten. Bild: Kantonspolizei Solothurn

Beim Eintreffen der Polizeipatrouille waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Deitingen bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Sie konnten den Brand löschen. (sda)