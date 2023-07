Polizeirapport

Zwei Personen nach Brand in Le Lignon GE in Lebensgefahr

Zwei Personen sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei einem Kellerbrand in einem Treppenhaus in Le Lignon GE bewusstlos aufgefunden worden. Sie befinden sich in Lebensgefahr, wie Feuerwehr und Rettungsdienst Genf am Donnerstagmorgen mitteilten.

Die Feuerwehr wurde um 0.40 Uhr zu einem Kellerbrand in Le Lignon in der Gemeinde Vernier GE gerufen. Der Brand erzeugte im Treppenhaus des Gebäudes eine starke Rauchentwicklung.

Ein Aufklärungs- und Rettungsteam fand die zwei bewusstlosen Personen im Treppenhaus, wie die Rettungsdienste am Donnerstagmorgen mitteilten. Die beiden Personen wurden reanimiert und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Spital transportiert.

Zehn weitere Personen wurden kontrolliert, mussten aber nicht ins Spital gebracht werden, wie es weiter hiess. Das Feuer war um 02.40 Uhr unter Kontrolle. Mehr als fünfzig Feuerwehrleute waren mit sieben Maschinen im Einsatz. Fünf Krankenwagen sowie ein Arzt wurden ebenfalls an den Brandort entsandt. (sda)