Polizeirapport

Zwei schwer verletzte Töfffahrer nach missglücktem Überholmanöver

Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Seestrasse in Lauerz ein Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen ereignet. Zwei Motorradfahrer wurden dabei schwer verletzt. Die Seestrasse zwischen Seewen und Lauerz blieb für vier Stunden gesperrt.

Ein in Fahrtrichtung Seewen fahrender Motorradfahrer habe gegen 15.45 Uhr in einer lang gezogenen Rechtskurve einen vorausfahrenden Töff überholt, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mit. Dabei sei der 24-Jährige mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert und gestürzt.

Durch die Kollision geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn, wo es auch zum Zusammenstoss mit dem zweiten Motorrad kam. Die 20-jährige Lenkerin des Motorrades kam dabei ebenfalls zu Fall. Beide Motorradfahrenden zogen sich schwere Verletzungen zu.

Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden sie von der Rega in ausserkantonale Spitäler geflogen. Der 76-jährige Autofahrer blieb unverletzt. (sda)