Polizeirapport

Junger Mann droht Mitpassagieren im Bahnhof Basel SBB mit dem Tod

Ein 27-Jähriger hat am Samstagmorgen in Basel durch Drohungen einen Polizeieinsatz im Bahnhof SBB ausgelöst. Der Mann soll Mitpassagieren in einem Zug gedroht haben, sie zu erschiessen. Verletzt wurde nach Behördenangaben niemand.

Der Vorfall habe sich kurz nach 08.30 Uhr ereignet, teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt mit. Polizistinnen und Polizisten überwältigten den Mann und nahmen ihn fest. Nach ersten Erkenntnissen sei er unbewaffnet gewesen, hiess es.

Der Vorfall ereignete sich am Bahnhof Basel SBB. Bild: keystone

Der Grund der Drohungen war zunächst unklar. Beim Festgenommenen handelt es sich laut Communiqué um einen Schweizer. Die Staatsanwaltschaft eröffnete gegen ihn ein Verfahren wegen Schreckung der Bevölkerung, Drohung, Hinderung einer Amtshandlung sowie Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. (sda)