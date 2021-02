Schweiz

Polizeirapport

St.Stephan: 13-jähriger Skifahrer prallt in Baumgruppe – tot



St.Stephan: 13-jähriger Skifahrer prallt in Baumgruppe – tot



Ein 13-jähriger Skifahrer ist am Donnerstagnachmittag in St.Stephan im Berner Oberland nach einem Sturz in eine Baumgruppe geprallt. Wenig später erlag er im Spital seinen Verletzungen. Zum Unfallhergang läuft eine Ermittlung.

Der Jugendliche war nach 16 Uhr auf der Abfahrt vom Parwengsattel Richtung Lengebrand, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte. Dabei geriet er über den Pistenrand hinaus, stürzte mehrere Meter einen Hang hinunter und prallte in eine Baumgruppe.

Dabei verletzte er sich schwer. Nach Rettungsmassnahmen vor Ort flog ihn ein Helikopter der Rettungsflugwacht ins Spital. Dort starb der Schweizer aus dem Kanton Bern wenig später. Die Untersuchungsbehörden suchen Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, eventuell auch vom Sessellift Lengebrand-Parwengsattel aus. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung