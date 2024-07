Polizeirapport

Glarner Polizei verhaftet nach Explosionen vier Männer – Sprengstoff und Waffen gefunden

Die Kantonspolizei Glarus hat vier Männer verhaftet. Sie sollen für Explosionen mit Rohrbomben in Tunnels verantwortlich sein. Bei Hausdurchsuchungen fand die Polizei Sprengstoff, Drogen und Waffen.

Im Zeitraum zwischen dem 1. Juni und dem 29. Juli kam es auf dem Gemeindegebiet von Glarus Süd zu insgesamt acht Explosionen von Sprengkörpern in Strassengalerien und Tunnels. Dabei entstand Sachschaden an den Strasseneinrichtungen. Die Explosionen fanden grösstenteils nachts statt. Bei den Sprengkörpern handelte es sich um mit Explosivstoffen gefüllte Rohre.

Diese Waffen stellte die Polizei sicher. Bild: kantonspolizei glarus

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen konnte die Kantonspolizei Glarus vier Personen ausfindig machen, bei denen der konkrete Verdacht auf eine Beteiligung an den Explosionen besteht, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Verdächtigen – vier Männer aus Glarus Süd im Alter zwischen 17 und 55 Jahren – konnten in einer koordinierten Aktion am Montag sowie am Dienstag in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Es handelt sich bei den Verhafteten um drei Schweizer Staatsangehörige sowie einen Deutschen.

Sprengstoff, Waffen und Drogen gefunden

Bei anschliessenden Hausdurchsuchungen stellte die Kantonspolizei ausserdem in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Entschärfungsdienst des Forensischen Instituts grössere Mengen an Explosivstoffen, Waffen und Betäubungsmitteln sicher.

Die Hintergründe zu den Delikten werden jetzt von der Staats- und Jugendanwaltschaft des Kantons Glarus in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei abgeklärt.

(osc, zueritoday.ch)