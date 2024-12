Der Bahnhof Wolhusen. screenhsot: google maps

Polizeirapport

Mann versucht eine Frau am Bahnhof Wolhusen LU zu vergewaltigen – Zeuge schreitet ein

Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen am Bahnhof in Wolhusen versucht, eine Frau zu vergewaltigen. Die Luzerner Polizei bestätigte am Montag einen Polizeieinsatz.

Der Vorfall einer versuchten Vergewaltigung ereignete sich gemäss Aussagen der Polizei am Sonntagmorgen, kurz nach 07.00 Uhr, am Bahnhof Wolhusen.

Gemäss einer Augenzeugin habe eine Person, welche den Vorgang beobachtete, den Mann weggezerrt und ihn auf die Geleise gestossen. Daraufhin sei er geflüchtet. Laut der Zeugin habe die Polizei mit Hunden nach ihm gesucht.

Die Polizei sagte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, die Ermittlungen seien am Laufen. «Um diese nicht zu gefährden, können derzeit keine weiteren Angaben dazu gemacht werden», schrieb die Polizei in einer Antwort. (sda)