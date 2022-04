Betrunkener Autofahrer setzt BMW in Gebüsch

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntagabend in Oftringen AG einen Selbstunfall verursacht. Er war mit rund zwei Promille unterwegs, wie die Aargauer Kantonspolizei am Montag aufgrund eines Atemlufttests mitteilte.

Bild: kapo ag

Der 24-Jährige war in einer Kurve geradeaus gefahren und frontal gegen ein Gebüsch geprallt. Die Sanität fuhr den verletzten Mann ins Spital. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. (sda)