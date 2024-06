Polizeirapport

75-Jähriger im Berninagebiet in den Tod gestürzt

Ein 75-jähriger Alpinist aus Italien ist am Donnerstagnachmittag am Spallagrat im Bereich des Piz Bernina GR abgestürzt. Er konnte am Freitag nur noch tot geborgen werden.

Sein Kamerad habe kurz vor 16 Uhr einen Notruf abgesetzt, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Freitag. Wegen des schlechten Wetters konnte die Suchaktion nach dem verunfallten Italiener erst am Freitagvormittag gestartet werden. Die Staatsanwaltschaft Graubünden ermittelt nun zusammen mit der Polizei den Unfallhergang. (sda)