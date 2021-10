19-Jähriger klaut Lastwagen in Liesberg BL und macht dann das

Ende einer Reise. Bild: Kapo BL

Ein 19-Jähriger hat am Donnerstagabend mit einem in Frankreich gestohlenen Lastwagen in Liesberg BL einen Selbstunfall gebaut. Er musste von der Sanität ins Spital gebracht werden.

Der Deutsche war kurz nach 20.00 Uhr auf der Delsbergstrasse unterwegs und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte. Er stiess in eine Leitplanke und in eine Felswand.

Dabei überschlug sich der Lastwagen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbständig verlassen.

Der Lastwagen sei zuvor in Frankreich entwendet worden, heisst es weiter im Communiqué. Weitere Ermittlungen seien aufgenommen worden. Der stark beschädigte Lastwagen musste abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Flüssigkeit stand zudem die Feuerwehr im Einsatz, um die Fahrbahn zu reinigen. (sda)