Polizeirapport

St.Gallen: Drei Personen nach versuchtem Autodiebstahl festgenommen

In der Nacht auf Freitag hat die Kantonspolizei St.Gallen nach einem versuchten Autodiebstahl drei Franzosen festgenommen. Zwei von ihnen konnten nach einer Flucht zu Fuss festgenommen werden. Einen 15-Jährigen erwischte die Polizei am Bahnhof Bad Ragaz SG.

Kurz nach Mitternacht habe eine Person der Einsatzleitzentrale gemeldet, dass in eine Autogarage an der Industriestrasse eingebrochen werde, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mit. Als die aufgebotenen Patrouillen das Gebäude umstellten, flüchteten drei Personen aus der Garage zu Fuss in Richtung Autobahn.

Bei der Chriesilöserstrasse versteckten sich zwei Personen, sie konnten jedoch gefunden und festgenommen werden. Es handle sich um zwei Franzosen im Alter von 19 Jahren. Bei einer Kontrolle am Bahnhof Bad Ragaz konnte kurz nach vier Uhr die dritte flüchtende Person, ein 15-jähriger Franzose, festgenommen werden, wie die Polizei weiter schrieb.

Beim Einbruch hatten die Männer eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zutritt zur Garage verschafft. Dort hätten sie erfolglos versucht, den Schlüsseltresor aufzubrechen, hiess es. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen habe ein Strafverfahren gegen die drei Festgenommenen eröffnet.

Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen war auch die Kantonspolizei Graubünden unterstützend im Einsatz. (sda)