Polizeirapport

47-jähriger Basejumper in Walenstadtberg tödlich verunglückt

Ein 47-jähriger Brasilianer ist am Mittwochmittag in Walenstadtberg SG beim Base-Jumping abgestürzt. Er wurde dabei tödlich verletzt. Der Verunglückte hielt sich als Tourist in der Schweiz auf.

Der Basejumper sei um 13 Uhr ab dem Startplatz «High-Tranch» in Richtung Walenstadt abgesprungen, teilte die St. Galler Polizei am Donnerstag mit. Er beabsichtigte, zum Landeplatz «Upie» zu fliegen. Im Bereich «Chammsässli» stürzte er aus bisher unbekannten Gründen ab.

Seine Gruppe alarmierte sofort die Rettung. Der Arzt konnte aber nur noch den Tod des 47-Jährigen feststellen. (sda)