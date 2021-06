Schweiz

Polizeirapport

Verletzte bei Kollision auf A1-Autobahneinfahrt in Kriegstetten SO



Verletzte bei Kollision auf A1-Autobahneinfahrt in Kriegstetten SO

Bild: Kapo so

Bei einer Kollision zweier Autos auf der A1-Autobahneinfahrt in Kriegstetten SO ist am Mittwochmorgen eine Lenkerin mittelschwer verletzt worden. Beide Autos wurden stark beschädigt. Es kam vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen.

Die Autolenkerin war um 07.40 Uhr von Kriegstetten auf der Gerlafingenstrasse unterwegs gewesen und wollte nach links auf die Autobahn A1 abbiegen, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte.

Dabei kollidierte sie aus noch zu klärenden Gründen mit einem entgegenkommenden, vortrittsberechtigten Auto. Beide Lenker mussten ins Spital. Der Lenker des vortrittsberechtigen Autos konnte das Spital nach einer Kontrolle verlassen. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung