Polizeirapport

Polizei beantragt U-Haft für Tatverdächtigen von Emmenbrücke LU

Beim mutmasslichen Tötungsdelikt in Emmenbrücke LU hat die Luzerner Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft für einen 35-jährigen Mann aus Rumänien beantragt. Bei den Getöteten gehen die Strafverfolgungsbehörden von einer 40-jährigen Frau und ihrer achtjährigen Tochter aus, wie sie am Montag mitteilten.

Die formelle Identifikation stehe noch aus, teilte die Staatsanwaltschaft Luzern mit. Am Institut für Rechtsmedizin der Uni Zürich würden Obduktionen zur Todesursache durchgeführt.

In Emmenbrücke hatte die Luzerner Polizei am Samstagmorgen in einer Wohnung eine Frau und ein Kind tot aufgefunden und einen Mann festgenommen. (dab/sda)