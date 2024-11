Polizeirapport

50-jähriger Rennvelofahrer stirbt nach Sturz in Winterthur

Der 50-jährige Rennvelofahrer, der am 20. Oktober auf der Steigstrasse in Winterthur gestürzt war, ist am Donnerstag an seinen schweren Verletzungen gestorben. Dies teilte die Stadtpolizei am Freitag mit.

Der Rennvelofahrer war mit einer Gruppe anderer Velofahrer auf der nassen Steigstrasse bergab in Richtung Winterthur unterwegs. Kurz nach der Stadtgrenze kam er ins Schleudern und stürzte. Der 50-Jährige wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht. (sda)