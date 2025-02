Polizeirapport

Eine Person stirbt bei einem Brand in Grandson VD

Bei einem Brand in einem Hotelzimmer in Grandson VD ist am Mittwoch eine Person ums Leben gekommen. Die anderen Hotelgäste blieben unverletzt und wurden evakuiert, wie die Waadtländer Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Brand war in dem Hotelzimmer am Mittwochabend nach 20 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr entdeckte den leblosen Körper einer Personen im Zimmer. Die Identität des Opfers wird derzeit ermittelt. Die Brandursache und die Umstände, die zum Tod der Person geführt haben, werden untersucht. (dab/sda)