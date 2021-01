Schweiz

Polizeirapport

Junges Mädchen in Rettungsaktion unverletzt aus Höhle geborgen



Rettungskräfte haben am Samstag in Mont-la-Ville ein 10-jähriges Mädchen aus einer natürlichen Höhle in der Nähe des Col du Mollendruz bergen können. Das Mädchen blieb unverletzt, wie die Kantonspolizei Waadt am Sonntag mitteilte.

Eine Unfallmeldung ging bei der Kantonspolizei am Samstag gegen 14.40 Uhr ein. Das Mädchen hatte sich bei einem Spaziergang von seiner Familie entfernt, als eine Schneebrücke unter seinen Füssen nachgab und es in ein Erdloch fiel.

Glücklicherweise bremste eine Wurzeln in einer Tiefe von 3 Metern den Sturz ab. Die alarmierten Rettungskräfte waren schnell vor Ort und konnten das Mädchen unverletzt retten. (sda)

