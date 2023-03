Polizeirapport

Frau in Dietikon ZH tot am Boden aufgefunden – Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen

In Dietikon im Kanton Zürich wurde am Sonntagmorgen eine Frau tot am Boden liegend aufgefunden. Laut der Kantonspolizei kann ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden – die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Sonntagmorgen ist der Kantonspolizei Zürich in Dietikon eine regungslos am Boden liegende Frau gemeldet worden, wie diese in einer Medienmitteilung schreibt.

Die ausgerückte Notärztin habe nur noch den Tod der Frau feststellen können. Ein Gewaltverbrechen sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschliessbar.

Die Frau wurde in der Sonntagnacht um 3 Uhr von Passanten auf der Mutschellenstrasse Höhe Limmatbrücke entdeckt, diese verständigten die Kantonspolizei. Die ausgerückte Notärztin habe nur noch den Tod der Frau feststellen können.

Die Frau wies laut der Kantonspolizei diverse Verletzungen auf. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar, die Ermittlungen laufen, schreibt die Zürcher Kapo weiter. Sie ruft Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, auf, sich zu melden. Aufgrund des Vorfalls wird der Verkehr im betroffenen Gebiet umgeleitet. (con)