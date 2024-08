Polizeirapport

Junglenker flieht in Bassersdorf ZH vor Polizei und landet in Bach

Ein 18-jähriger Junglenker ist am Sonntag in Bassersdorf mit seinem Auto in einem Bach gelandet. Er war auf der Flucht vor der Polizei. Noch am Unfallort konnte die Polizei seinen Beifahrer verhaften, etwas später auch den Lenker.

Bei ihm handelt es sich um einen Serben, wie die Zürcher Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verfügt er lediglich über einen Lernfahrausweis.

Der Mann floh, als er bemerkte, dass ihm im Zentrum von Bassersdorf ein Polizeiauto folgte. Mit massiv überhöhter Geschwindigkeit fuhr er in Richtung Bahnhof. Die Polizei folgte den Flüchtigen mit eingeschalteten Warnsignalen.

Kurz vor der Linkskurve beim Bahnhof bog das fliehende Fahrzeug abrupt rechts in den Auenring ein, den ein anderer Automobilist gerade verlassen wollte. Das Fluchtfahrzeug durchbrach ein Brückengeländer und kam im Auenbach zum Stillstand.

Die festgenommenen Männer wurden zur polizeilichen Befragung in eine Polizeistation geführt. Die Staatsanwaltschaft ordnete beim Lenker eine Blut- und Urinentnahme an. Beim Beifahrer handelt es sich um einen 21-jährigen Schweizer. (rbu/sda)