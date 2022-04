31-jähriger Schweizer in eigener Wohnung bedroht und ausgeraubt

Ein 31-jähriger Schweizer ist in der Nacht auf Montag in seiner Wohnung in Herisau AR bedroht und ausgeraubt worden. Der mutmassliche Täter konnte kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden.

Der Täter hat die Wohnung eines 31-jährigen Schweizers ausgeraubt. Bild: KEYSTONE

Kurz nach 3 Uhr in der Nacht ging bei der Kantonalen Notrufzentrale in Herisau die Meldung ein, dass Personen in eine Wohnung in Herisau eingedrungen sind und den Bewohner bedroht und beraubt haben, wie es in der Mitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei vom Montag heisst. Das Opfer - ein 31-jähriger Schweizer - wurde zur Kontrolle ins Spital überführt.

Im Verlauf einer Polizeiaktion konnte eine verdächtige Person angehalten und in Haft genommen werden. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 51-jährige Schweizer, wie Polizeisprecher Marcel Wehrlin auf Anfrage von Keystone-SDA erklärte. «Der Mann wurde in einer anderen Wohnung in Herisau festgenommen.»

Die genauen Tatumstände müssten von Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft noch geklärt werden, so Wehrlin. Das Opfer und der mutmassliche Täter seien noch nicht befragt worden. (saw/sda)