Polizeirapport

Im Skigebiet Grindelwald brennt die Talstation einer Sesselbahn

Die Talstation der Sesselbahn «Schilt» im Skigebiet Grindelwald-First ist am Dienstagmorgen in Brand geraten. Um die Gäste nicht dem Rauch auszusetzen, wird die benachbarte Sesselbahn «Grindel» leergefahren. Beim Vorfall wurde niemand verletzt, so eine Sprecherin der Jungfraubahnen.

Der Brand sei im Leistungsraum der Sesselbahn ausgebrochen, bestätigte Kathrin Nägeli, Sprecherin der Jungfraubahnen, eine Information von «20 Minuten» der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Feuerwehr sei vor Ort. Über die Dauer der Betriebsstörung konnte noch keine Auskunft gegeben werden. (sda)