Der Vorfall ereignete sich auf dem Weg zum Bahnhof Berlin-Ostkreuz. Bild: IMAGO / Rüdiger Wölk

Polizeirapport

Schweizer rastet in Berliner S-Bahn aus und verletzt 19-Jährigen

Am Samstagabend sorgten eine 26-jährige Deutsche und ein 33-jähriger Schweizer in der deutschen Hauptstadt Berlin für einen Polizeieinsatz. Die beiden wurden daraufhin vorläufig festgenommen, heisst es in einer Mitteilung der Bundespolizeidirektion Berlin.

Die 26-Jährige beschmierte laut der Mitteilung in einer S-Bahn eine Glasscheibe mit einem Filzstift, was ein Bundespolizist bemerkte. Er befand sich ausser Dienst, sprach die Frau jedoch an und wies sich als Polizist aus. Die Deutsche reagierte den Angaben der Polizeidirektion zufolge mit Beleidigungen.

Die 33-jährige Schweizer Begleitung griff ein und hielt dem Polizisten ein Tierabwehrspray vor sein Gesicht. Gleichzeitig drohte er ihm verbal. Daraufhin sprühte der Schweizer mit dem Spray in der S-Bahn, wobei er einen 19-Jährigen verletzte.

Laut der Angaben hielt die S-Bahn am Bahnhof Berlin-Ostkreuz, wo die Frau den Bundespolizisten und dessen Begleiter angriff. Der Polizist brachte sie daraufhin zu Boden.

Uniformierte Einsatzkräfte rückten zur Verstärkung an und nahmen die Frau fest. Dabei leistete sie gemäss Mitteilung Widerstand. Auch der 33-jährige Schweizer wurde festgenommen.

Gegen die Frau wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, der Körperverletzung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie des Verstosses gegen das Waffengesetz ermittelt – sie führte einen Schlagring und einen Feuerwerkskörper mit sich.

Gegen den Schweizer ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Bedrohung, der gefährlichen Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Nach Abschluss der polizeilichen Massnahmen wurden die beiden laut der Polizeidirektion auf freien Fuss gesetzt. (hkl)