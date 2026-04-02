Polizeirapport

Brandstiftung in Winterthur: 2 Verdächtige verhaftet

Nach dem Brand in einem Wohnhaus in der Winterthurer Altstadt im Februar hat die Kantonspolizei zwei Verdächtige festgenommen. Der Brand löste einen Grosseinsatz aus.

Die Untersuchungen ergaben, dass das Feuer vom 8. Februar vorsätzlich gelegt worden war. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft konnten daraufhin zwei Männer im Alter von 35 und 36 Jahren verhaftet werden, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen Somalier und einen Inder. Sie stehen im Verdacht, gemeinsam für die Brandlegung verantwortlich zu sein.

Das Feuer war damals in einem Gebäude in der Altstadt ausgebrochen und hatte einen Grosseinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

Nach den polizeilichen Befragungen wurden die beiden Männer der zuständigen Staatsanwaltschaft übergeben. Das genaue Motiv sowie die Hintergründe der Tat werden derzeit abeklärt. (sda)