Polizeirapport

12-Jähriger und 50-Jähriger: Zwei Schwerverletzte auf dem Zürcher Tramnetz

Am Montagabend haben sich in kurzer Zeit auf dem Zürcher Tramnetz drei Personen verletzt, zwei davon schwer. Ein 12-Jähriger wurde von einem Tram angefahren, ein 50-Jähriger prallte in einen Baucontainer.

Kurz nach 18.15 Uhr wurde die Serie beim Toni-Areal ausgelöst, als ein 29-jähriger Mann von einem einfahrenden Tram erfasst wurde. Er versuchte ein wartendes Tram zu erreichen, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Gegen 18.30 Uhr kam es zu einem zweiten Unfall: Ein 12-jähriger Velofahrer wurde beim Überqueren der Hottingerstrasse auf Höhe des Fussgängerstreifens von einem Tram erfasst. Der Knabe zog sich schwere Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung in ein Spital gebracht werden.

Die dritte Kollision ereignete sich kurz vor 18.45 Uhr am Limmatquai. Ein 50-jähriger Velofahrer geriet mit seinem Vorderrad in das Tramgleis, stürzte und prallte anschliessend gegen einen Baucontainer. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste ins Spital gebracht werden, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. (sda)