Polizeirapport

Lehrer im Tessin wegen mutmasslichem Missbrauch verhaftet

Die Tessiner Kantonspolizei hat einen Lehrer festgenommen. Der 37-Jährige wird verdächtigt, in der Region Bellinzona sexuelle Handlungen mit Minderjährigen vorgenommen zu haben. Nach ersten Einvernahmen wurde er in Untersuchungshaft genommen.

Der Mann sei als Lehrer an einer Sekundarschule in der Region Bellinzona tätig, teilten Tessiner Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei am Donnerstag in einer gemeinsamen Medienmitteilung mit. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eröffnet.

Die Massnahme der Freiheitsentziehung sei mittlerweile vom Richter für Zwangsmassnahmen bestätigt worden, heisst es im Communiqué weiter. Es seien weitere Ermittlungen im Gange. Angesichts der Sensibilität der Untersuchung und zum Schutz der Opfer würden vorerst keine weiteren Informationen veröffentlicht. (sda)