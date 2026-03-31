Polizeirapport

Rätsel in Romanshorn TG: Neunjähriger wird schwer Verletzt aufgefunden

Am Montagnachmittag fanden Passanten im thurgauischen Romanshorn einen Buben mit schweren Verletzungen auf dem Trottoir auf. Der Neunjährige war derart schwer verletzt, dass der Rettungsdienst ihn ins Spital brachte.

Die Ursache für die Verletzungen ist bislang unbekannt. Die Kantonspolizei Thurgau hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bischoffszell Abklärungen diesbezüglich eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich beim KaPo-Posten Romanshorn unter 058 345 22 00 zu melden. (cpf)