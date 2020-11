Schweiz

Polizeirapport

50-Jähriger schiesst in Lugano um sich – festgenommen



Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Ein 50-jähriger Mann hat am Donnerstagabend in Lugano mehrere Schüsse abgegeben. Die alarmierten Polizeikräfte konnten ihn am Eingang seines Wohnortes festnehmen. Verletzt wurde niemand.

Der Schweizer Bürger war mit einem Gewehr bewaffnet, wie die Tessiner Untersuchungsbehörden am Freitag mitteilten. Der Vorfall ereignete sich um 20 Uhr.

Der Mieter des Gebäudes hat nach ersten Erkenntnissen mehrere Schüsse in seiner Wohnung sowie ausserhalb der Liegenschaft abgegeben. Er muss sich unter anderem wegen Gefährdung des Lebens Dritter sowie Verstosses gegen das Waffengesetz verantworten. Die Strafuntersuchung ist noch nicht abgeschlossen. (sda)

