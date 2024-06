Polizeirapport

56-Jährige bei Wanderung im St. Galler Rheintal tödlich verunglückt

Eine 56-Jährige Frau ist bei einer Wanderung am Lienzer Spitz im St. Galler Rheintal am Donnerstagmorgen mehrere hundert Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Sie wurde gemäss der Polizei von der Rega geborgen. Die Unfallursache ist noch unklar.

Die Frau ist bei der Wanderung in den Tod gestürzt. Bild: Shutterstock

Eine Begleitperson alarmierte die Kantonale Notrufzentrale, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag schrieb. Trotz eines sofort eingeleiteten Suchfluges durch die Rega hätten die Einsatzkräfte nur noch den Tod der im Vorarlberg wohnhaften Österreicherin feststellen können. (saw/sda)