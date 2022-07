Polizeirapport

Mann schiesst in Stabio TI auf Ex und tötet deren Lebensgefährten

Beziehungsdelikt und Bluttat am Montagabend im Tessin: Ein Mann schoss in Stabio auf seine Ex, nachdem er bereits deren Lebensgefährten mit Pistolenschüssen niedergestreckt hatte. Der 45-Jährige war gegen 18 Uhr tot im italienischen Cantello in der Provinz Varese (Lombardei) aufgefunden worden. Der Täter richtete sich schliesslich selbst.

Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa arbeiteten die Carabinieri von Varese eng mit der Tessiner Kantonspolizei zusammen. Die in Stabio in der Nähe des Thermalbades angeschossene Frau befindet sich demnach in einem sehr ernsten Zustand. (sda/ans)