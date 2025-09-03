A14 ist wegen eines Unfalls gesperrt



Wegen eines schweren Unfalls staut es sich am Mittwochnachmittag auf der A14 zwischen Zug und Luzern.

Die A14 ist zwischen der Verzweigung Rotsee und Buchrain wegen eines Unfalls gesperrt, meldet der TCS. Autofahrerinnen und -fahrern wird empfohlen, von Basel Richtung Schwyz via A2 und A4, von Luzern Richtung Zürich via A2 und A1 zu fahren. Die Wartezeit beträgt rund 45 Minuten.

Bild: TCS

Wie der Blick schreibt, sollen ein Lastwagen, ein Transporter und weitere Fahrzeuge in den Unfall involviert sein. Die Mittelleitplanke sei niedergemäht worden. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Luzerner Polizei bestätigt gegenüber dem Portal einen Unfall.

Nähere Angaben zu Verletzten oder der Unfallursache sind noch nicht bekannt. (vro)