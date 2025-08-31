klar18°
Polizeirapport

Kaiseraugst: Mädchen auf Fussgängerstreifen von Auto angefahren

11-Jährige wird auf Fussgängerstreifen in Kaiseraugst AG angefahren

31.08.2025, 16:5431.08.2025, 16:54

Eine 72-jährige Autofahrerin hat am Samstagnachmittag auf einem Fussgängerstreifen in Kaiseraugst AG ein elfjähriges Mädchen mit ihrem Wagen erfasst. Das Kind blieb nach dem Zusammenprall ansprechbar und wurde unbestimmt verletzt ins Spital gebracht.

Die Automobilistin blieb unverletzt, wie die Aargauer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Automobilistin die Elfjährige übersehen. Am Auto entstand Sachschaden. Die Polizei nahm der 72-Jährigen den Fahrausweis ab. (sda)

