Polizeirapport

Seit Juni vermisster Mann in Malters LU tot aufgefunden

Ein seit Monaten in Malters im Kanton Luzern vermisster Mann ist tot. Die Polizei fand die Leiche des 56-Jährigen, die Todesursache ist noch unklar. Für die Bevölkerung bestehe aber keine Gefahr, schrieb die Polizei.

Der Mann wurde im Gebiet Buggenringen in Malters entdeckt, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte. Dem Fund waren mehrere Suchaktionen vorausgegangen.

Auch die Bevölkerung hatte sich damals nach dem Verschwinden am 18. Juni an der Suche beteiligt, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte. Die Anteilnahme sei entsprechend gross gewesen, und die Menschen hätten in sozialen Medien über das Verschwinden des Mannes spekuliert und sich so gegenseitig Angst gemacht.

Deshalb erwähnte die Polizei am Montag, dass für die Bevölkerung keine Gefahr bestehe. Die Todesursache werde nun ermittelt, so der Sprecher weiter. Weil die Leiche stark verwest sei, sei es auf Anhieb schwieriger, den Grund für den Tod festzustellen. (sda)