Mädchen in Basler Tram sexuell belästigt – Polizei sucht 60- bis 65-jährigen Mann

Ein Mann hat am Mittwochnachmittag in einem Tram in Basel ein kleines Mädchen sexuell belästigt. Der Mann hatte das Kind berührt, seinen Hosengurt geöffnet und sich scheinbar zu befriedigen begonnen, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.

Zum Übergriff kam es um 17.15 Uhr auf der Tramlinie 8. An der Station Feldbergstrasse sei ein circa 60- bis 65-jähriger Mann eingestiegen und habe sich direkt neben das Kleinkind gestellt, das mit seiner Mutter unterwegs gewesen sei, und es berührt.

Obwohl die Mutter den Mann gemäss Communiqué der Staatsanwaltschaft aufforderte, sich zu entfernen, hat dieser seinen Hosengurt geöffnet und sich scheinbar zu befriedigen begonnen. Die Mutter verliess das Tram an der nächsten Station und alarmierte die Polizei.

Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)

