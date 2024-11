Polizeirapport

Silogebäude der Landi in Melchnau BE in Brand

bild: kapo bern

Bei einem Silogebäude der Landi in Melchnau BE ist am Samstagmittag ein Brand ausgebrochen. Fünf Personen befanden sich in der angrenzenden Wohnung des Silogebäudes. Diese konnten dank Drittpersonen die Wohnung selbständig verlassen und blieben unverletzt.

Die Gemeinde habe den Betroffenen eine alternative Unterbringungsmöglichkeit organisiert, teilte die Kantonspolizei Bern mit. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Die Arbeiten dauerten mehrere Stunden.

Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens seien im Gang, hiess es weiter. (sda)