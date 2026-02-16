Polizei verhaftet Einbrecher in Zürich zweimal innert sechs Tagen

Polizeirapport

Kantonspolizei Zürich verhaftet Einbrecher zum zweiten Mal

Die Kantonspolizei Zürich hat einen 29-jährigen Einbrecher innert sechs Tagen zweimal verhaftet. Der Algerier widersetzte sich der Verhaftung. Er muss nun in Untersuchungshaft.

Der Einbrecher hatte mehrere tausend Franken Bargeld sowie Fremdwährungen, eine Münzsammlung, Goldvreneli, elektronische Geräte und ein neuwertiges E-Bike dabei, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Verhaftet wurde er am Donnerstag, nachdem er sich im Zug schlafend nicht ausweisen konnte.

Der Verhaftete stammt aus Algerien und sei vom Migrationsamt bereits mehrfach aufgefordert worden, die Schweiz zu verlassen. (Symbolbild) Bild: shutterstock

Ermittlungen zeigten, dass das Diebesgut bei Einbrüchen in Fahrzeuge und Häuser in der Region Dübendorf und Schwerzenbach gestohlen wurde. Der Algerier war zudem illegal in der Schweiz anwesend. Das Migrationsamt forderte ihn gemäss Mitteilung schon mehrfach auf, das Land zu verlassen.

Zuerst verhaftete ihn die Kantonspolizei am 7. Februar zusammen mit einem gleichaltrigen Komplizen – auch da schon nachdem er in einem Zug negativ aufgefallen war. Die 29-Jährigen hatten weder Tickets noch Ausweise bei sich. Die Transportpolizei übergab die Männer der Kantonspolizei. Die beiden Algerier hatten zwei E-Bikes dabei. Sie begingen in Bad Ragaz SG mehrere Einbrüche in Autos. (sda)