Schweiz

Polizeirapport

Aeugst am Albis: 75-Jähriger erschiesst seine Frau und sich selbst



75-Jähriger erschiesst seine Frau und danach sich selbst

Ein Schweizer Ehepaar ist am Montagabend in der gemeinsamen Wohnung in Aeugst am Albis ZH tot aufgefunden worden. Laut der Polizei dürfte der Mann seine Ehefrau und anschliessend sich selber getötet haben.

Ein Bekannter habe das Ehepaar tot in der Wohnung vorgefunden und dies der Kantonspolizei Zürich am Montag gegen 18.30 Uhr gemeldet, teilte diese am Dienstag mit.

Gemäss ersten Erkenntnissen habe der 75-jährige Mann seine 77-jährige Ehefrau erschossen. Danach habe er sich selber getötet. Der genaue Tathergang und das Motiv seien Gegenstand der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung