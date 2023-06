Polizeirapport

66-jährige Autofahrerin bei Unfall mit Postauto in Oberbüren SG schwer verletzt

Bild: Kapo sg

Bei einem Zusammenstoss mit einem Postauto in Oberbüren SG ist am Freitagmorgen eine 66-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Chauffeurin und die zwei Passagiere des Postautos blieben unversehrt.

Die Frau bog mit ihrem Auto kurz vor 7.20 Uhr von Zuckenriet her kommend auf die Abt Bedastrasse ein, als ihr das Postauto entgegenkam, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Aus unbekannten Gründen sei dieses frontal in die linke Seite des Autos gefahren. Durch die Kollision sei das Auto weggeschleudert worden und dabei gegen ein parkiertes Auto geprallt.

Die 66-Jährige sei bei dem Unfall im Auto eingeklemmt worden und habe von der Feuerwehr befreit werden müssen. Nach einer medizinischen Versorgung durch den Notarzt wurde sie per Helikopter in ein Spital geflogen. Am Auto entstand Totalschaden und auch die Front des Postautos sei schwer beschädigt worden. Der Sachschaden betrage mehrere 10'000 Franken.

Postauto-Selbstunfall am Donnerstag

Bereits am frühen Donnerstagmorgen war es in der Stadt St. Gallen zu einem Postautounfall gekommen. Nach Angaben der Stadtpolizei vom Freitag hatte der 58-jährige Chauffeur kurz nach 5 Uhr auf der Feldlistrasse «aus medizinischen Gründen» die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war gegen eine Hausmauer gefahren.

Bei dem Unfall wurde ein 47-jähriger Passagier des Postautos leicht verletzt. Der Chauffeur wurde zur Kontrolle in ein Spital gebracht und die Polizei ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Am Haus und am Postauto entstand grosser Sachschaden. (aeg/sda)