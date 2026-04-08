Das Auto brannte nach dem Unfall aus. bild: kapo ag

Polizeirapport

31-Jähriger kollidiert mit Baum: Tödlicher Unfall in Muri AG

Ein 31-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend in Muri tödlich verunfallt. Er prallte gegen einen Baum. Der Wagen fing Feuer und brannte aus, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte.

Ein Augenzeuge meldete der Notrufzentrale den Unfall an der Talstrasse in Muri gegen 17.20 Uhr. Als Polizei und Feuerwehr Minuten später eintrafen, stand das auf dem Dach liegende Fahrzeug bereits in Flammen, wie es im Communiqué heisst.

Das ausgebrannte Auto am Strassenrand. bild: kapo Ag

Nachdem der Brand gelöscht war, stiessen die Rettungskräfte auf eine verstorbene Person. Es handle sich um einen 31-jährigen Schweizer aus der Region. Dies hätten Abklärungen ergeben, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Der Lenker war laut Kantonspolizei von Aristau in Richtung Muri unterwegs. Ausgangs Wald sei der Wagen von der Strasse abgekommen und heftig gegen einen Baum geprallt. Dadurch habe sich das Auto auf das Dach gedreht und Feuer gefangen.

Die Kantonspolizei habe ihre Ermittlungen nach den genauen Umständen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft habe eine Obduktion der Leiche angeordnet. Für die Arbeiten auf der Unfallstelle sei die Strasse bis gegen Mitternacht gesperrt gewesen. (sda)